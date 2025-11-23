Как будут рассчитываться больничные для самозанятых

Минтруд РФ представил варианты для уплаты самозанятыми взносов на больничный. Теперь самозанятые будут иметь возможность оформлять больничные при условии добровольной уплаты страховых взносов. Законопроекты об этом, подготовленные Минтрудом России, приняты Госдумой в первом чтении.

Как уточнили в ведомстве, механизм в пилотном режиме будет тестироваться с 2026 по 2028 год. Самозанятые смогут получать пособие по временной нетрудоспособности после добровольной уплаты страховых взносов не менее чем за шесть месяцев. Больничные будут выплачиваться в случае заболевания, травмы, необходимости осуществления ухода за больным членом семьи и в ряде других случаев, сообщает «Российская газета».

Как пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, самозанятые граждане сами смогут выбрать, как именно будет оплачиваться больничный: исходя из 50 тысяч или 35 тысяч рублей в расчете за полный месяц нетрудоспособности. При сумме страхового покрытия в 50 тысяч рублей размер страхового взноса составит 1920 рублей в месяц, а при сумме 35 тысяч рублей - 1344 рубля в месяц.

После уплаты взносов в течение полугода у граждан появится право на получение пособия в размере 70%, а по истечении 12 месяцев - в размере 100% страховой суммы.

- Взаимодействие самозанятых с Социальным фондом будет вестись в удобном формате через мобильное приложение «Мой налог». При расчете пособия будет учитываться и страховой стаж, сформированный в годы работы по найму, - отметил Антон Котяков.

Размер пособия будет зависеть от периода уплаты страховых взносов (от 6 до 12 месяцев уплаты, более 12 месяцев уплаты) и продолжительности страхового стража (менее 5 лет, от 5 до 8 лет, более 8 лет).

Страховой стаж

более 8 лет (100%) Страховой стаж

от 5 до 8 лет (80%) Страховой стаж

менее 5 лет (60%) уплата взносов

более 12 месяцев (100%) 100% х 100% = 100% 100% х 80% = 80% 100% х 60% = 60% уплата взносов

от 6 до 12 месяцев (70%) 70% х 100% = 70% 70% х 80% = 56% 70% х 60% = 42%

В рамках эксперимента можно выбрать сумму страхового покрытия - 35000 или 50000 рублей.

Вариант 1: Страховая сумма - 35000 рублей

Размер страхового взноса в месяц составит 1344 рубля.

Размер пособия по временной нетрудоспособности за полный месяц составит:

Страховой стаж

более 8 лет (100%) Страховой стаж

от 5 до 8 лет (80%) Страховой стаж

менее 5 лет (60%) уплата взносов

более 12 месяцев (100%) 35000 руб. 28000 руб. 21000 руб. уплата взносов

от 6 до 12 месяцев (70%) 24500 руб. 19600 руб. 14700 руб.

Вариант 2: Страховая сумма - 50000 рублей

Размер страхового взноса в месяц составит 1920 рублей.

Размер пособия по временной нетрудоспособности за полный месяц составит:

