Как детям найти общий язык с особенными сверстниками?

Эти непростые, болезненные темы родители, педагоги и психологи обсудили во время дискуссии, которая состоялась в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ после показа нового короткометражного художественного фильма «Хочу туда» режиссера Натальи Омельченко.

Не случайно показ и обсуждение картины состоялись в рамках декады инвалидов.

Фильм за 21 минуту рассказывает о Мите - ребенке с аутизмом, который страстно любит музыку. Через ее звуки он чувствует гармонию мира. Митя увидел афишу концерта известного музыканта, приехавшего в их город на гастроли. Роль музыканта исполняет Сергей Безруков. Митя хочет попасть на концерт, но это не так-то просто. Несмотря на все препятствия и барьеры, мечта парня сбывается самым неожиданным образом - он оказывается не только на концерте, но и на одной сцене со звездой.

- Фильм поднимает сложную проблему - отношение общества к инвалидам. Общение со сверстниками необходимо не только для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое общение важно и для обычных ребят.

Современным детям тяжело общаться с теми, кто на них не похож, потому что все необычное, непонятное вызывает внутреннюю тревогу, беспокойство, дискомфорт, - рассказала психолог, специалист по сопровождению в сложных жизненных ситуациях Мира Маннапова. - Например, когда мы спрашивали ребят 12 - 15 лет, хотели бы они организовать или побывать на каком-нибудь мероприятии, где будут и дети-инвалиды, они уверенно ответили: «Да, конечно». Но когда подростки оказались в одном пространстве со своими сверстниками-инвалидами, растерялись. Потом признавались, что все прошло сложнее, чем они ожидали. Дети не знали, как себя вести в незнакомой ситуации, как общаться. Самая распространенная реакция - они замирают в страхе: «А вдруг скажу что-то не то, а вдруг обижу случайно, а вдруг причиню боль?» Ситуация вызывает у них дискомфорт, поэтому им проще выйти из нее. Другая возможная реакция - детей с инвалидностью начинают жалеть, переживать за них. Но надо понимать - этим детям не нужна ни жалость, ни сочувствие. Да, они особенные, но они испытывают те же чувства, те же эмоции, им тоже необходимо общение, человеческое внимание, возможность проявить себя, реализовать свои таланты. И в этом им надо помогать.

Мира Маннапова отметила, что сейчас очень много делается для людей с ограниченными возможностями здоровья: создается доступная среда, проводятся фестивали, соревнования, другие мероприятия, благодаря которым такие люди включаются в общественную жизнь. Но общество все равно относится к таким людям настороженно.

Мероприятие прошло в рамках декады инвалидов и проекта «Киноклуб как место для открытий», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Инициатор проекта - АНО Центр социальной поддержки «Школа для всех» при поддержке дирекции «Время кино».