Казань принимает чемпионат ПФО по русским и стоклеточным шашкам

В Казани, в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва имени Р.Г.Нежметдинова, стартовал чемпионат Приволжского Федерального округа по русским и стоклеточным шашкам.

11 августа 2025  11:42
Ольга Иванычева

В соревнованиях, которые продлятся до 17 августа, принимают участие рекордное количество шашистов — 232 из всех 14 регионов, входящих в состав Приволжского Федерального округа. Всего будет разыграно 70 комплектов медалей.

В рамках чемпионата проводятся соревнования среди мужчин и женщин и первенство среди шашистов до 9, 11, 14, 17, 20 и 27 лет. В церемонии открытия чемпионата приняли участие: председатель Федерации шашек Республики Татарстан, мастер спорта России Сергей Степанов, чемпион мира, Европы и России, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман, главный судья соревнований, спортивный судья Всероссийской категории Сергей Кириллов (г. Нижний Новгород), а также музыканты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

