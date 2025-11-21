«Казань тысячелетняя» собрала ведущих ученых из разных городов России

Инициатором и организатором конференции выступил Институт татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова АН РТ. В форуме принимают участие ученые, культурологи, историки, энциклопедисты из многих городов России. На пленарном заседании выступили почетные гости форума: Председатель Государственного Совета РТ, действительный член Академии наук РТ, доктор политических наук Фарид Мухаметшин, действительный государственный советник Российской Федерации I-го класса, генеральный директор АО «КНПО ВТИ», Камиль Исхаков, долгие годы занимавший пост мэра Казани, заместитель главы муниципального образования города Казани Гузель Сагитова.

- Сегодняшняя конференция представляет собой ценный вклад в дело сбережения исторической памяти нашего города. Она открывает широкие перспективы для углубленного исследования историко-культурного наследия, процессов формирования традиций межкультурного взаимодействия, вписанных в рамки общероссийской городской традиции, возможностей дальнейшего роста крупных урбанизированных территорий в современной реальности и множества иных значимых аспектов, - подчеркнул в своем видеообращении к участникам конференции Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

- Такое внимание в преддверии объявленного Раисом Республики Татарстан Года воинской и трудовой доблести особенно символично и знаменательно. В 2020 году Указом Президента Российской Федерации Казань была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание, подчеркивает значительный вклад в приближение Великой Победы и проявленный трудовой героизм казанцев, - отметил Фарид Мухаметшин, - Казань занимает особое место среди других городов, за ней закреплён статус «третьей столицы России», «спортивной столицы» и «общемировой столицы татар». В 2026 году столица Татарстана будет носить звание культурной столицы исламского мира.

- У меня нет определенного любимого места в Казани – весь город любимый. Конечно, Казань становится лучше, более красивой. Мы с моей командой, с которой мы работали по подготовке тысячелетия города, смогли создать определенный фундамент, и на этом фундаменте идет рост и развитие города. И это тоже очень большая и ответственная работа, - рассказал Камаиль Исхаков.

Работа конференции прошла в трех секциях: «Казань – город межрегионального и межконфессионального согласия», «Казань и другие старинные города России в исторической ретроспективе: архитектура, культура, экономика и повседневность» и «Энциклопедия о городах России и Татарстана: научно-методические и практические подходы».