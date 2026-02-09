Матч с участием КАМАЗа был досрочно завершён из-за потасовки

Контрольный матч между «Крыльями Советов» и КАМАЗом был досрочно прекращен из-за потасовки. К 44-й минуте челнинцы выигрывали 1:0, после чего случился конфликт между защитником «Крыльев» Николаем Рассказовым и полузащитником КАМАЗа Ацамазом Ревазовым. В ходе бурного выяснения отношений игрок самарского клуба боднул оппонента. В этот момент на поле выбежали представители обеих команд.

Два игрока «Крыльев» получили прямые красные карточки, игрок КАМАЗа – одну. Примечательно, что за 10 минут до инцидента из-за двух желтых карточек досрочно покинул поле игрок самарцев Доминик Ороз. В результате потасовки встреча завершилась на первом тайме, стороны приняли решение не продолжать матч.