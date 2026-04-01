Минниханов и Мурашко обсудили помощь пострадавшим при пожаре на НКНХ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, прибывшим в Казань с рабочим визитом. Главной темой стало оказание медицинской помощи пострадавшим в результате возгорания на «Нижнекамскнефтехиме».

Накануне Мурашко посетил Республиканскую клиническую больницу, где ознакомился с состоянием пациентов. По данным властей, в результате пожара три человека погибли, в том числе один пожарный, пострадали 71 человек. Десять наиболее тяжелых пациентов спецбортом МЧС доставлены в Москву. В Нижнекамске объявлен трехдневный траур.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития регионального здравоохранения, подготовку медицинских кадров и модернизацию отрасли.