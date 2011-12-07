В Челнах потратят 23 млн рублей на ремонт трамвайных путей на проспекте Сююмбике

В Набережных Челнах отремонтируют трамвайные пути от остановки «Аптека» до остановки «Татарстан». Данный участок располагается по проспекту Сююмбике. На ремонтные работы потратят 23,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Подрядчика определят 3 сентября. Средства на проведение работ выделит ООО «Электротранспорт».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с начала лета в Казани отремонтировали 12 км трамвайных путей.