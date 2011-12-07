Жаворонков: против COVID-19 в Татарстане привилось 27% от взрослого населения

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил о текущей обстановке с вакцинацией в республике.

По его словам, всего против коронавируса сделали прививку приблизительно 27% от взрослого населения. Ранее в республиканском Минздраве рассчитывали охватить вакцинацией 60%, сейчас планируется больше.

«Надо сегодня смотреть не на общий процент от плана (у нас есть 60%, и мы с вами считаем, что 40% от плана привились), а на количество вакцинированных от подлежащего населения, то есть от всех проживающих», — цитируют Жаворонкова ИА «Татар-информ».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как врач-маммолог челнинского филиала РКОД Айгуль Хазиева рассказала, что антитела к новой коронавирусной инфекции могут передаться ребенку от мамы через грудное молоко.