О выплатах из средств материнского капитала

За это время было принято более 49280 заявлений на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на детей в возрасте до трех лет.

С момента начала программы Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан перечислило более 3 миллиардов рублей семьям с детьми. В 2025 году родители 11286 детей уже смогли получить данную поддержку. С начала года на эти цели направили более 793 миллионов рублей.

- Ежемесячная выплата назначается семьям, чей прожиточный минимум на обоих родителей ниже 30146 рублей на человека. Размер выплаты составляет 14621 рубль в месяц, что соответствует прожиточному минимуму на ребенка, установленному в регионе на дату подачи заявления. Выплата является очень востребованной на данный момент, так как помогает родителям справляться с текущими расходами на ребенка и поддерживает семейный бюджет в первые годы жизни малыша, - отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Напоминаем, подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно на портале госуслуг, а также в клиентской службе фонда или МФЦ. На каждого ребенка оформляется отдельное заявление. Все необходимые сведения специалисты фонда получают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Если заявление подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, семья получает средства за весь период с месяца рождения. При обращении по истечении указанного срока выплата устанавливается с месяца подачи заявления. Выплата назначается на 12 месяцев, после чего заявление можно подать повторно - в последний месяц текущего периода назначения.

Перечисление средств производится за предыдущий месяц и поступает на счет получателей ежемесячно 5-го числа. Если эта дата приходится на выходной или праздничный день, выплата осуществляется накануне - в последний рабочий день перед ним.

Полную и достоверную информацию о мерах соцподдержки, выплатах и услугах Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан можно найти на сайте СФР и в официальных аккаунтах в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм».

Для получения дополнительной информации или консультации граждане могут обратиться к операторам единого контакт-центра по телефону 8 800 100 0001 (региональная линия работает круглосуточно - 24/7, звонок бесплатный).