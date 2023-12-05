Олимпиада «Лига победителей» помогает заглянуть за горизонты школьных учебников

Олимпиада проходит на базе специализированного учебного научного центра «Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ». Этот проект казанского лицея проводится в рамках федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты».

- Мы проводим «Лигу победителей» третий год подряд. Первая олимпиада была по математике, вторая - по информатике и математике, сейчас - по физике. Предварительный этап проводился дистанционно. В нем приняли участие ученики 5 - 11-х классов, - рассказал директор лицея Динар Габидуллин. - Мы получили заявки от школьников из Татарстана, Астрахани, Новосибирска, с Урала, из Архангельска, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга. Второй этап очный, он пройдет с 15 по 18 декабря на базе нашего лицея. В Казань будут приглашены 100 ребят - те, что лучше всех справились с заданиями предварительного тура. Все участники будут обеспечены проживанием и питанием.

- Как будет проходить очный тур «Лиги победителей»?

- Очный тур продлится четыре дня. Первые три из них будут посвящены разбору олимпиадных тем, практическим занятиям, решению экспериментальных задач.

Занятия, мастер-классы проводят приглашенные нами педагоги, ученые из Уфы, Новосибирска, Челябинска, Казани.

Такое общение с настоящими специалистами для детей бесценно. Они учатся заглядывать за горизонты школьных учебников. Наша задача - популяризация физики среди молодежи, надо наглядно показать, что физика - это перспективное направление, в этой науке можно развиваться.

Сложилась непростая ситуация. По данным статистики, количество школьников, выбирающих для сдачи ЕГЭ физику, с каждым годом уменьшается. Большинство выбирают информатику. Это объясняется просто - многие технические вузы во время приема отдают преимущество знаниям по информатике, а не по физике. Участвуя в «Лиге победителей», ребята начинают понимать, что физика - это очень интересно, увлекательно, важно и перспективно.

- Какие направления физики, по вашему мнению, сегодня наиболее востребованы?

- Физика многогранна. Настоящий прорыв в науке свершится, когда будет открыт холодный термоядерный синтез.

Если объяснять просто, этот процесс позволит получать огромное количество энергии из обычного стакана воды. Нас ждут открытия в квантовой механике. Квантовые компьютеры будут на порядок превосходить по мощности современные полупроводниковые компьютеры. Это откроет для человека новые возможности в сфере IT-технологий.