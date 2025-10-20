«Полистаем семейный альбом»: истории, которые сближают поколения

В конкурсе, организованном Управлением ЗАГС Кабинета Министров РТ, приняли участие более 250 татарстанцев. Они рассказали об истории создания семьи своих родителей, бабушек и дедушек, поделились фотографиями из семейных альбомов. На этих кадрах запечатлены самые памятные, счастливые моменты их семей: свадьба, рождение детей, домашние праздники, совместный отдых… Цель конкурса – создание цифрового архива семейных историй, отражающих культурные традиции, уклад и жизненные маршруты татарстанских семей.

Победители и лауреаты конкурса определялись по 6 номинациям: «Родина начинается с семьи», «Моя большая и дружная семья», «Интересная история знакомства», «Необычная свадьба моих родителей», «Семья - хранитель традиций», «Душа в душу: самый долгий брак».

В церемонии награждения победителей приняли участие: начальника Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова, депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Татьяна Ларионова, председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, член Общественной палаты РТ Изольда Жуйкова, председатель отдела по вопросам семьи, защите отцовства, материнства и детства Казанской Епархии отец Ярослав Петрущенков, имам-хатыб мечети «Гаиля» («Семья») Советского мухтасибата Рустам хазрат Хайруллин и другие высокие гости.

- Этот добрый проект мы проводим впервые. Мы хотим создать для возможности и площадки, на которых жители Татарстана могли бы разместить фотографии из семейного альбома, рассказать истории знакомства, свадьбы своих родителей, бабушек, дедушек, о традициях, сложившихся в семье, - подчеркнула начальника Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.

Победителей ждали денежные призы и памятные подарки от организаторов конкурса.

Конкурс проводился впервые. Его идея нашла отклик в душах татарстанцев, и все выступающие подчеркивали что конкурс «Полистаем семейный альбом» должен стать ежегодным.