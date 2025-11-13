«Рубин» пригласил защитника на просмотр, «Спартак» уволил тренера: что происходит в РПЛ?

РПЛ ушла на паузу, связанную с матчами сборных, рестарт чемпионата запланирован на 21 ноября. Турнир добрался до своего экватора, клубы провели по 15 матчей. Промежуточным чемпионом стал «Краснодар», а «Рубин», как и годом ранее, завершил первый круг седьмым. Рассказываем о ключевых событиях в жизни команд в паузу.

Белорус приехал на просмотр в «Рубин»

Казанский клуб в паузу будет работать на базе в усеченном составе - целая группа игроков отправилась в расположение сборных. Мирлинд Даку готовится сыграть за Албанию, Велдин Ходжа - за Косово, Угочукву Иву - за Армению, а россияне Илья Рожков и Никита Лобов уехали в молодежную сборную. Впрочем, на протяжении недели с командой будет тренироваться новичок - к «Рубину» в рамках просмотра присоединился 20-летний защитник из Беларуси Иван Орешкевич.

Орешкевич с марта 2023 года выступает за дзержинский «Арсенал», с этим клубом он проделал путь из Первой лиги в Высшую. За плечами защитника 30 матчей в элитном дивизионе и одна результативная передача. Примечательно, что Орешкевич способен сыграть на двух флангах обороны и в полузащите, однако игрок подвержен травмам. Годом ранее он пропустил почти три месяца из-за хирургической операции, а по ходу текущего сезона несколько раз оставался вне заявки из-за травм.

В активе защитника есть два матча за молодежную сборную Беларуси, но это тоже история годичной давности. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока обороны в скромные 100 тысяч евро, однако исторически трансферы «Рубина» из чемпионата Беларуси были не самыми успешными. Стопроцентное попадание - переход Сергея Кисляка в январе 2011-го из минского «Динамо». Опорник отыграл за казанцев 94 матча во всех турнирах, победил в Кубке России.

Защитник Анри Хагуш из БАТЭ обошелся «Рубину» в 700 тысяч евро, но так и не сыграл официальных матчей, катаясь всю карьеру по арендам. Вратарь Иван Коновалов в 2018-м переехал в Казань из «Торпедо-БелАЗ» свободным агентом и в дебютном сезоне даже выиграл борьбу за статус первого номера, однако затем проиграл конкуренцию Юрию Дюпину.

«Спартак» расстался с Деяном Станковичем

Главным ньюсмейкером выступил московский клуб, который 11 ноября объявил об увольнении Деяна Станковича со всем штабом. К моменту отставки красно-белые шли шестыми в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков, и набрали очки в трех из четырех последних игр чемпионата.

Период работы Станковича в России сложно оценить однозначно. Осенью 2024-го его «Спартак» показывал невероятный по эффективности футбол (серию из восьми матчей без поражений сменила серия из семи побед подряд), однако команда забуксовала в пяти последних турах, выпала из борьбы за чемпионский титул и стала лишь четвертой. Летом красно-белые потратили почти 27 млн евро на трансферы, подписав Жерсона Фернандеша за 20,7 млн, однако дорогая кампания не принесла искомых дивидендов. «Спартак» трясло в начале чемпионата, команда сенсационно провалила игры с «Балтикой» (0:3) и «Локомотивом» (2:4), а за октябрь и ноябрь проиграла очные встречи с претендентами на топ-3.

Да, Станкович стал третьим тренером в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков за игру (1,82) и был рекордсменом по проценту «сухих» матчей (58%), однако нестабильность этого сезона стала, пожалуй, ключевым фактором в отставке. Пока московский клуб принял 47-летний Вадим Романов, коренной спартаковец, а у руководства впереди чуть больше недели на поиск нового наставника и комплектацию штаба.

«Рубин» - худший по владению мячом в лиге

Статистические итоги первого круга выглядят неутешительными для казанцев. «Рубин» по-прежнему испытывает серьезные проблемы в атаке и очень зависим от Мирлинда Даку. Казанцы - пятая с конца команда лиги по результативности (15 голов), что полностью совпадает с xG (15,01). 8 из 15 голов забил Мирлинд Даку, причем его результативность, по версии портала Understat, оказалась выше ожидаемых 5,51. Албанец чаще всех среди игроков чемпионата фолит и теряет мяч в зоне атаки (по 4,1 раза за игру).

Лишь один гол в РПЛ в составе «Рубина» забил россиянин - Дмитрий Кабутов в пятом туре огорчил «Ростов». Это худшая статистика в лиге после «Спартака», где россияне не забивали вообще. Да и по владению мячом у казанцев последнее место в лиге с 40,7%. Впрочем, по статистическим показателям есть и позитивные моменты: «Рубин» чаще всех в РПЛ совершает успешные перехваты (11,6 за матч) и в топ-5 игроков по этому компоненту входят Алексей Грицаенко (2,3) и Угочукву Иву (2,1).

В паузу на игры сборных тренерскому штабу «Рубина» предстоит усердно поработать над слабыми зонами и в первую очередь с системными проблемами в атаке. Сразу после перерыва команду ждут тяжелые матчи с «Зенитом» и «Ростовом».