С 6 по 12 октября в Казани проходит Неделя здоровья груди

- В стремительно меняющемся мире очень важно уметь сохранять себя в устойчивом состоянии, иметь понятные ориентиры. Знание о состоянии своего здоровья может быть таким «маячком». Именно поэтому в рамках глобальной инициативы «Розовый октябрь» мы традиционно объединяем самых разных людей, сообщества и организации, – рассказала инициатор проекта, президент благотворительного фонда «Дальше» Оксана Молдованова.

В этом году Казань снова присоединилась к акции. В торгово-развлекательном центре «Казан Молл» будет установлена мобильная кабинка профилактики, где посетители смогут пройти бесплатную консультацию. Прием проводят опытные онкомаммологи, которые ответят на все вопросы по теме заболеваний груди. Актуальную информацию можно узнать на сайте розовыйоктябрь.рф. Мобильный кабинет профилактики будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 часов.

- Акция «Неделя здововья груди» крайне важна для жителей Казани, так как она предоставляет горожанам удобные и бесплатные возможности проверить своё здоровье и повысить осведомленность о проблеме рака молочной железы. По итогам проведения акции в 2023 и 2024 году Казань стала лидером среди городов-участников акции по количеству обращений. Это говорит о том, что люди стали уделять большее внимание своему здоровью и онкопрофилактике, - отметила Юлия Ивашкевич, руководитель автономной некоммерческой организации «Без Бергэ» («Мы вместе»), которая является региональным партнером акции.

Кстати



C момента запуска в 2023 году кабинеты профилактики Недели здоровья груди в 6 городах России посетили 3 638 человек, в них работали 59 врачей, которым помогали более 20 координаторов и 124 волонтера.