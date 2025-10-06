Сегодня в Казани проходит республиканский форум в поддержку онкопациентов

На мероприятии открылась фотовыставка, рассказывающая о татарстанских женщинах, которые столкнулись с диагнозом «рак» и научились жить с этой болезнью. Их истории – яркие доказательства того, что рак – это не приговор.

В программе форума — обсуждение вопросов психологической помощи онкопациентам и их близким, а также мастер-классы по арт-терапии, визажу и изготовлению тортов.

Как рассказала директор по развитию и коммуникациям проекта «Химия была, но мы расстались» Галия Холодай, проект начался в 2020 году. Его цель – показать, что при любом диагнозе не надо опускать руки. Медицина развивается стремительно, и то, что еще несколько лет назад считалось неизлечимым, сегодня успешно лечится, позволяя человеку вести активный образ жизни.

- Эффективность диагностики и лечения позволяет пациентам жить долго, но жизнь меняется в целом вся. И вот это изменение жизни без поддержки окружающих просто невозможно. Есть эффективные программы, которые реализует республиканский онкологический диспансер, есть проекты, направленные на обучение и на поддержку родственников онкопациентов для семьи, - подчеркнул председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Алексей Созинов.

- За последние 15 20 лет онкологическая служба сделала кардинальный и широкий шаг вперед этому способствовали и ряд национальных проектов, в том числе нацпроект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который реализовывался в 2019-2014 годы. Этот проект, по сути, позволил модернизировать всю систему онкологической помощи с уровня первичных онкологических кабинетов, центров амбулаторной онкологической помощи, которые были воссозданы, - рассказал главный онколог РТ Эдуард Нагуманов.