СК инициировал уголовное разбирательство по факту ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

31 марта 2026  15:59

По факту инцидента, произошедшего 31 марта на площадке «Нижнекамскнефтехима», органами Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Дело расследуется по статье, предусматривающей ответственность за нарушения промышленной безопасности на опасных объектах (ч. 217 УК РФ).

В пресс-службе ведомства уточнили, что, согласно предварительным данным, технологический процесс в одном из цехов сопровождался хлопком, вызванным несоблюдением установленных норм безопасности. Количество пострадавших в настоящий момент уточняется следствием, проводятся опросы очевидцев и выясняются все сопутствующие обстоятельства.

По информации, опубликованной ранее самим предприятием, в результате ЧП погиб один человек и пострадали еще 50 человек.

Экологический мониторинг в Нижнекамске не выявил превышений вредных веществ
Для близких пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме» организована круглосуточная линия связи
В Казани объявлены подробности проведения «Тотального диктанта»
Сладости без вреда: чем заменить конфеты?
Сладости без вреда: чем заменить конфеты?
СК инициировал уголовное разбирательство по факту ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»
В результате ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» погиб один человек еще 50 пострадали
На промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание
В Татарстане с 1 апреля вводится весенний запрет на движение тяжеловесов