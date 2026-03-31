СК инициировал уголовное разбирательство по факту ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

По факту инцидента, произошедшего 31 марта на площадке «Нижнекамскнефтехима», органами Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Дело расследуется по статье, предусматривающей ответственность за нарушения промышленной безопасности на опасных объектах (ч. 217 УК РФ).

В пресс-службе ведомства уточнили, что, согласно предварительным данным, технологический процесс в одном из цехов сопровождался хлопком, вызванным несоблюдением установленных норм безопасности. Количество пострадавших в настоящий момент уточняется следствием, проводятся опросы очевидцев и выясняются все сопутствующие обстоятельства.

По информации, опубликованной ранее самим предприятием, в результате ЧП погиб один человек и пострадали еще 50 человек.