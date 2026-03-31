В результате ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» погиб один человек еще 50 пострадали

В результате технологического сбоя и последовавшего за ним возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима» есть человеческие жертвы. Телеграм-канал предприятия сообщает об одном погибшем, выражая глубокие соболезнования его семье. Родственникам погибшего будет оказана всесторонняя поддержка, включая материальную помощь.

Также официально подтверждены данные о 50 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время работы по ликвидации очага возгорания на промышленной площадке продолжаются. В тушении задействованы более 60 сотрудников и 19 единиц специализированной техники МЧС России.

Специалисты аккредитованных лабораторий ведут непрерывный мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Напомним, ранее сообщалось о возгорании на территории «Нижнекамскнефтехима» в следствии сбоя в работе оборудования.