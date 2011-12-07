Татарстанцев приглашают подключиться к онлайн-марафону «Весь мир — детям»

Всех желающих приглашают подключиться к онлайн-марафону благотворительного проекта «Весь мир — детям», который стартовал сегодня в честь международного праздника Дня защиты детей.

Ведущими 12 часового прямого эфира стали ученики студии творческого развития «Оперение» Искандер и Самира Загидуллины и Роман Антонов. Поздравить всех детей с праздником уже успела уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. Она отметила, что это день является напоминанием для взрослых, чтобы те задумались: «все ли мы делаем для того, чтобы детство наших детей было безоблачным и счастливым».

Ведущий напомнил всем зрителям, что данный проект был направлен на поддержку благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой. Поэтому в течение трансляции все желающие могут сделать пожертвования на строительство второго казанского хосписа с помощью SMS-сообщения.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что татарстанцам предлагают отпраздновать День защиты детей 12-часовым музыкальным марафоном. Посмотреть его сейчас можно на YouTube-канале ИА «Татар-информ».