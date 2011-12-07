Работодателей обяжут предугадывать травматизм на производстве и регистрировать микротравмы

Прогнозирование травм

С марта следующего года работодателю придется прогнозировать возможные травмы на предприятии, а также регистрировать микротравмы сотрудников — синяки и ушибы. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства Татарстана рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Она рассказала о типичной травме, которую сотрудник может получить на любом рабочем месте в независимости от деятельности организации, — «падение на ровном месте». По закону работодатель должен будет провести анализ происшествия и понять, что могло поспособствовать падению. Например, мокрый пол, погодные условия, скользкая обувь, низкое качество напольного покрытия и множество других вариантов.

После того, как причина будет найдена, работодатель или специалист по охране труда должен будет ликвидировать эту условие. Например, изменить время мытья полов на то, когда в помещении мало сотрудников, заменить одежду персонала или напольное покрытие и так далее.

Также работодатель должен контролировать наличие средств индивидуальной защиты и регулярно выдавать их. Причем не только тем сотрудникам, кому они положены по регламенту, но и для того, чтобы избежать потенциальных рисков.

«Я хочу обратить внимание работодателей, что это не та ситуация, где ты один раз все описал, сложил и сидишь ждешь, пока придет проверка. Абсолютно нет», — отметила Зарипова.

Микротравмы

Еще одно значимое изменение, которое вводится в трудовой кодекс — «микротравма». Это различные незначительные повреждения, которые может получить сотрудник — порезы, ушибы и так далее. Работник может даже не обратить на них внимание, а вот работодатель должен будет зафиксировать это.

Зарипова отметила, что на каждый смертельный случай на производстве приходится 100 легких травм и 300 потенциально опасных происшествий. Как и в случае с прогнозированием травм, микротравмы на рабочем месте тоже должны будут быть исключены. Поэтому работодатель получает право вести видео- и аудиозапись на рабочих местах.

По итогам 2020 года Татарстан занял третье место в ПФО по уровню производственного травматизма уступив Пензенской области и Чувашии. В прошлом году на предприятиях пострадали 408 человек, что на 16% ниже показателей 2019 года. В этом году только за первое полугодия в республике произошли 52 несчастных случая, 11 из которых смертельны.