На Площади Тысячелетия в Казани сегодня начнётся первая тренировка парада Победы

Сегодня, 4 мая состоится первая тренировка торжественного прохождения войск на параде Победы на площади Тысячелетия. Об этом сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов на брифинге, посвящённом празднованию 9 мая. Тренировка начнётся с перекрытием движения на площади. Построение стартует в 19.00, а само прохождение — в 20.00.

«Вторая тренировка состоится 7 мая. И начнётся она чуть раньше, потому что мы будем сначала проводить репетицию культурной части мероприятия. В 16.00 мы перекроем площадь Тысячелетия. Непосредственно прохождение начнём тренировать в 20.00. В этот же день по окончанию тренировки пеших расчётов у нас проедет боевая техника», — отметил Азат Абзалов.

Парк Победы тоже будет готовиться к праздничным мероприятиям, сообщил спикер. Перекрытия движения планируются на улице Бондаренко с 21.00 8 мая и целый день 9 мая. Площадь Тысячелетия будет также перекрыта 9 мая. Движение откроют в ночь на 10 мая.

«Просим отнестись с пониманием, автомобилистов — выбирать правильные маршруты движения», — сказал Абзалов.

«Казанские ведомости» сообщали, что в Кремле пройдет республиканская акция «Вальс Победы». Она соберет более 500 участников, которые станцуют под песни военных лет.