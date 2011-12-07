Теперь ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам назначаются беззаявительно

Людям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам больше нет необходимости лично подавать в органы Пенсионного фонда заявление о назначении ежемесячных денежных выплатах (ЕДВ). Специалисты ПФР сделают это самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, с 28 июля 2020 года выплата ЕДВ оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ).

ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, по электронной почте или в виде смс-сообщения.