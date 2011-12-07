Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Буинские ветераны совершили первые виртуальные путешествия по Татарстану

Инновационная программа «Виртуальный туризм» успешно реализуется в комплексном центре социального обслуживания населения «Гармония» Буинского района.

Сотрудники надомного отделения «Гармонии» приходят к своим подопечным — пожилым людям и инвалидам, с планшетом и, благодаря новым технологиям, проводят для них виртуальные экскурсии по самым интересным туристическим достопримечательностям Казани и Татарстана. Некоторые ветераны заказывают «путешествие» в определенный туристический центр или музей. Соцработники, выступающие в этом необычном проекте, гидами, принимают заявки и готовят такую экскурсию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

КВ
Лента новостей