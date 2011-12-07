Буинские ветераны совершили первые виртуальные путешествия по Татарстану

Сотрудники надомного отделения «Гармонии» приходят к своим подопечным — пожилым людям и инвалидам, с планшетом и, благодаря новым технологиям, проводят для них виртуальные экскурсии по самым интересным туристическим достопримечательностям Казани и Татарстана. Некоторые ветераны заказывают «путешествие» в определенный туристический центр или музей. Соцработники, выступающие в этом необычном проекте, гидами, принимают заявки и готовят такую экскурсию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.