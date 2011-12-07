Минниханов: Мы никогда не должны быть удовлетворены своей работой

На итоговой коллегии Министерства экономики РТ Рустам Минниханов заявил, что 2019 год, с точки зрения экономики, Татарстан завершил на позитивной ноте. Президент Татарстана добавил, что это не повод расслабляться. «Год завершили на позитивном фоне. Но я считаю, что мы никогда не должны быть удовлетворены своей работой», — подчеркнул Президент РТ. Глава республики отметил, что изменить качество жизни людей, выполнить национальные проекты, реализовать решения из послания Президента РФ невозможно без роста экономики. «Когда нас хвалят, нам кажется, что мы молодцы и у нас все хорошо. Но у нас есть недостатки, не все наши министерства и муниципалитеты вышли на тот уровень, который должен быть», — подытожил Рустам Минниханов. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Минниханов встретился с представителями крупных компаний-застройщиков республики.