Роспотребнадзор: Нет оснований для отмены масочного режима

Глава Роспотребнадзор России Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» заявила, что на данный момент нет оснований для отмены масочного режима, пишет ТАСС,

«Оснований сейчас нет. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией», — сказала Попова.

Главный инструмент, который позволит отменить масочный режим, это вакцина, считает специалист.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали еще 52 случая COVID-19.