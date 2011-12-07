МакSим о клинической смерти: Как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, а только начинается

Певица МакSим в первом интервью после продолжительной болезни, которое она дала Ксении Собчак, рассказала о пережитом во время клинической смерти. По ее словам, по ту сторону жизни, все не заканчивается, а «только начинается».

«Я думала, сейчас меня быстренько полечат, и все будет хорошо. Я четко осознавала, что происходит. Я в странной кабине стала спускаться вниз, а там была зима. Потом за мной пришли какие-то люди, мы стали подниматься вверх, нажали рычаг и стали падать вниз. И потом уже в этой реальности мне рассказывали, что у меня дважды останавливалось сердце», — рассказала певица.

«Это не похоже на сон. Я себя почувствовала в полете, мне было жутко хорошо, какой-то закат, какое-то тепло и голос моего духовника. Я ему сказала: „Я умираю“, и мне от этого почему-то было хорошо», — добавила МакSим.

Напомним, в больницу певица попала после концерта в Казани в июне, который дала уже с высокой температурой. Вернувшись в Москву, МакSим легла в больницу, самочувствие ее стало стремительно ухудшатся. У нее диагностировали коронавирус и обширное поражение легких. Певицы впала в кому, где на аппарате искусственной вентиляции легких пробыла почти 2 месяца.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что певицу МакSим выписали из больницы.