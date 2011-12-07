В момент трагедии образовательное учреждение охраняла лишь одна вахтер. Раньше в этой школе был сотрудник ЧОПа, но из-за пандемии руководство гимназии отказалось от продления договоров на охрану, рассказала директор 175-й школы Амина Валеева.

В России за безопасность в образовательных учреждениях отвечают их руководство и сотрудники. При этом охрана школ в Татарстане оплачивается республиканским и муниципальным бюджетом. В то время как оплата услуг сторожей в детсадах днем, когда там находятся дети, государством не предусмотрена, и может быть организована только на деньги родителей. Но охрана детсадов в ночное время, а также в выходные и праздничные дни, когда в помещении нет ни детей, ни педагогов, финансируется на бюджетные средства.

Сколько детских садов Казани сейчас находятся под охраной — никто не знает. Этой информации нет как у мэрии города, так и у Минобрнауки РТ. Правда, даже нанятый сотрудник ЧОПа вовсе не гарантия того, что преступник не сможет проникнуть в здание с детьми.

Достойный охранник — достойная оплата

По закону, в России образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения. Ответственность за воспитанников детского сада несут руководитель, воспитатели и другие сотрудники учреждения. Сейчас большинство садиков, в которых есть сторожи, охраняются ЧОПами, чьи услуги оплачивают сами родители. Но несмотря на это, средств все равно недостаточно для того, чтобы привлечь профессионалов. Поэтому сейчас большинство садиков охраняют пенсионеры. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал сотрудник ЧОО «Трирема» Владимир.

Раньше их организация занималось охраной как частных, так и муниципальных детских садов Казани. Но из-за того, что организация просто не могла обеспечить достойную оплату труда профессиональных сторожей и, как следствие, создать безопасные условия для воспитанников дошкольного образовательного учреждения, предприятие отказалось от работы с подобными объектами.

«Мы поняли, что не сможем платить охранникам так, чтобы они достойно жили с этих перечислений. Приходилось брать пенсионеров, которые были готовы сидеть на вахте. Но это уже не сторож, это, скорее, наблюдатель. Он даже не сможет среагировать, если возникнет внештатная ситуация. Потому что достойный охранник — достойная оплата»

— представитель ЧОП «Трирема» Владимир

Разделяет позицию Владимира и генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его мнению, на сегодняшний день охрана детсадов в стране находится на крайне низком уровне в том числе потому, что нынешние зарплаты сторожей не позволяют привлечь на работу сторожей, способных обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников учреждения.

«Как сторож может достойно охранять учреждение, если ему платят 20 или 30 тыс. рублей? Мы найдем квалифицированного охранника, который будет за эти деньги выполнять свои обязанности? Охранник же идет на работу не потому что ему делать нечего, а потому что ему нужно деньги зарабатывать, чтобы кормить свою семью и своих детей», — отмечает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

В дневное время детские сады не охраняются

Сейчас детским садам выделяются деньги на оплату труда сторожей только в ночное время с восьми вечера до восьми утра, а также в выходные и праздничные дни. Такую информацию в ответ на запрос «Казанских ведомостей» за неделю до трагедии в казанской школе предоставила пресс-служба мэрии Казани, сославшись на Управление образования города. Финансирование образовательных учреждений осуществляется по нормативу, который рассчитывается Центром экономических и социальных исследований Татарстана при Кабмине РТ.

Согласно документу, оплата охраны садов в дневное и вечернее время, когда там находятся дети, за счет бюджета не предусмотрена. При желании родители могут обратиться к услугам частных охранных предприятий самостоятельно и заплатить сторожу из собственных средств. Но это решение принимается добровольно, и у родителей всегда есть право отказаться от финансирования охраны детского сада, подчеркнули в пресс-службе мэрии Казани.

Так, например, Алена Шакилова, мама одного из воспитанников детского сада, расположенного в Приволжском районе Казани, призналась, что родители их группы выступали против оплаты услуг ЧОПа. Для некоторых эти траты — в 150 рублей ежемесячно, были слишком большими, из-за чего они отказывались скидываться на зарплату сторожу. В результате дошкольное учреждение на месяц осталось вообще без присмотра. Но после ряда инцидентов, когда в здание с детьми стали проникать подозрительные, посторонние люди, охрану в детский сад все-таки вернули.

«У нас охранником работает пожилой мужчина, который в случае угрозы вряд ли что-то сможет сделать. Но хотя бы он сможет обратиться куда следует, а так вообще смотреть за детьми некому. Воспитатели не следят за безопасностью в детском саду. У нас в группе 20 детей, за которыми нужно смотреть. Ну куда им еще и за безопасностью следить?»

— мама одного из воспитанников детского сада Казани Алена Шакилова

Сколько детских садов Казани сейчас охраняется — неизвестно. Управление образования Казани владеет лишь информацией о штатной численности сторожей, работающих в ночное время, выходные и праздничные дни. На сегодняшний день в Казани 1134 ставки таких охранников. Сколько из них сейчас заняты, а сколько вакантны, в Управлении образования тоже не знают.

«Рассчитывать на охранника не приходится»: почему сторож не сможет остановить маньяка

Но, даже если родители оплатят услуги сторожа, остановить преступника с оружием, в случае если тот захочет попасть в детский сад, он не сможет. В нынешних условиях охрана в детских сада просто бессмысленна и является, скорее, декоративным элементом, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Только на охранника рассчитывать не приходится. Максимум, что могут сделать те, кто сейчас охраняет школы и детсады, это нажать на тревожную кнопку. Справиться с вооруженными преступниками, если речь идет о маньяке или психопате, они не смогут. Иногда даже профессионалы не в состоянии справиться с этим»

— генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

В пример этому Михайлов приводит трагедию в Керченском политехническом колледже (ещё раз напомним — интервью с Михайловым записывалось до трагедии в казанской школе — прим. Ред.), произошедшей осенью 2018 года. В результате происшествия погиб 21 человек, среди которых 15 студентов и шесть работников колледжа. Еще 67 человек получили ранения. Нападавший застрелился в библиотеке образовательного учреждения, которое также охранялось сторожем.

В пресс-службе Минобрнауки РТ уверили, что сейчас в детских садах Татарстана создаются все условия, чтобы не допустить входа посторонних людей на территорию и в здание учреждения. Например, устанавливаются магнитные замки, домофоны на калитках и входных дверях, а также системы видеонаблюдения. Помимо этого, регулярно организуется дежурство сотрудников на входе в детский сад. Но этих мер недостаточно. Существующие способы охраны смогут защитить разве что от воров, но в случае реальной угрозы все это окажется бесполезным, считает генерал-майор ФСБ в отставке.

«Сейчас мы в таком положении, что многие детсады технически внешне защищаются. Есть заборы, домофоны и все остальное. Но это же все по большому счету для добрых воров. Если придет психопат, то вы никогда не предугадаете его действия. Нынешняя охрана носит несколько косметический характер»

— генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

Представитель ЧОП «Вектор», которая осуществляет охрану нескольких дошкольных учреждений Казани, рассказал, что в их организации к отбору охранников детсадов относятся с особым вниманием. При приеме на работу сторож проходит психологические тесты. Также оценивается его способность быстро среагировать в экстренной ситуации. В дневное время охранник делает обход учреждения каждый час, в ночное — раз в два часа.

Кроме того, на протяжении всей смены сторож наблюдает за происходящем посредством видеокамер и сопровождает детей на прогулке. На вопрос, как охранник сможет среагировать в случае, если в здание или на территорию детского сада пройдет посторонний человек, представитель ЧОП отвечает: «У него с собой всегда находится кнопка тревожной сигнализации». Получается, что сегодня это единственное оружие в руках сторожей против маньяков и психопатов на случай, если они решат пробраться в детский сад.

Отец одного из воспитанников казанского детсада Альберт Низамутдинов считает, что охрана в дошкольном образовательном учреждении должна быть организована лучше. Детский сад, куда ходит его сын, охраняет пенсионер, который вряд ли сможет обеспечить безопасность детей на достойном уровне. «Но лучше что-то, чем вообще ничего», — поделился молодой родитель.

«Охрана в детском саду необходима в наше сложное время. Хотелось бы, чтобы в нашем саду она была организована лучше. Дети нуждаются в максимальной охране. Но все-таки главная функция охраны — это оповещение правоохранительных органов о незаконных действиях с чьей-либо стороны. Надеюсь, что хотя бы с этой задачей наш сторож справится»

— родитель детсадовца Альберт Низамутдинов