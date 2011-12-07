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Эксперт назвала признаки финансовых пирамид

Организаторы финансовых компаний по закону не имеют права гарантировать доход.

Один из основных признаков финансовой пирамиды — это обещание большой прибыли. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Татарстан Нурания Хайруллина

Специалист отметила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а представители финансовой пирамиды обещают надежность вложений.

«Гарантировать доход на финансовом рынке запрещено законом, а о страховании вкладов уверенно можно говорить, только если имеются ввиду банковские вклады», — сказала Хайруллина. 

Она подчеркнула, что такие организации работают по принципу сетевого маркетинга, когда люди получают доходы от новых вкладчиков.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане закрыли финансовую пирамиду Antares Limited. Synergy и «Финико» были также внесены в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке, размещенный на сайте российского финансового регулятора cbr.ru. 

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