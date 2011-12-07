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В Санкт-Петербург из Казани прибыла большая партия книг на татарском языке

Это собрание произведений классиков татарской литературы, современных писателей, учебники на татарском языке пополнят фонды уголка мужества Мусы Джалиля.

Книги были собраны и переданы городу на Неве Исполкомом Всемирного конгресса татар, Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ. Также книги из своей личной библиотеки передал Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Это собрание произведений классиков татарской литературы, современных писателей, учебники на татарском языке пополнят фонды уголка мужества Мусы Джалиля, который откроется в школе № 146, курсов татарского языка «Мирас» и пяти библиотек Санкт-Петербурга, где созданы уголки татарской литературы. Об этом сообщает официальный сайт Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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