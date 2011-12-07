В Санкт-Петербург из Казани прибыла большая партия книг на татарском языке

Книги были собраны и переданы городу на Неве Исполкомом Всемирного конгресса татар, Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ. Также книги из своей личной библиотеки передал Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Это собрание произведений классиков татарской литературы, современных писателей, учебники на татарском языке пополнят фонды уголка мужества Мусы Джалиля, который откроется в школе № 146, курсов татарского языка «Мирас» и пяти библиотек Санкт-Петербурга, где созданы уголки татарской литературы. Об этом сообщает официальный сайт Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.