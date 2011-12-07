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Нижнекамские пожарные освободили из металлического плена дикую косулю

Прибывшие на место пожарные с помощью специального оборудования освободили из железного заточения дикое животное.
Сегодня ранним утром в Нижнекамске на единую службу спасения 112 поступило сообщение о том, что в металлическом заборе одной из местных школ застряла косуля, сообщается на сайте МЧС РТ. Прибывшие на место пожарные с помощью специального оборудования освободили из железного заточения дикое животное. В последующем специалисты осмотрели косулю — она была невредима. Животное отпустили в лес.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что альметьевские спасатели помогли мальчику, застрявшему рукой в батарее отопления.
КВ
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