Нижнекамские пожарные освободили из металлического плена дикую косулю

Сегодня ранним утром в Нижнекамске на единую службу спасения 112 поступило сообщение о том, что в металлическом заборе одной из местных школ застряла косуля, сообщается на сайте МЧС РТ. Прибывшие на место пожарные с помощью специального оборудования освободили из железного заточения дикое животное. В последующем специалисты осмотрели косулю — она была невредима. Животное отпустили в лес.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что альметьевские спасатели помогли мальчику, застрявшему рукой в батарее отопления.