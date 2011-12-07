Работа с коронавирусными пациентами увеличит льготный стаж медиков вдвое

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, для медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и с подозрением на COVID-19, постановлением правительства РФ от 06.08.2020 № 1191 установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. Для них один день работы, дающей право на досрочную пенсию, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ.

Льготный страховой стаж медицинским работникам будет подтверждаться на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, а до внесения изменений в документы персонифицированного учета — документами работодателя, выдаваемыми в установленном порядке.