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В России разрабатывается нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»

К тому же в данный момент в Госдуме на рассмотрении находятся более 20 законопроектов, связных с развитием разных видов туризма.

В России разрабатывается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Поставлена задача — к 2030 году увеличить поток туристов внутри страны в 2 раза. Если в Татарстане в 2019 году, было 3,6 миллиона гостей, то к 2030 должно быть более 7 миллионов. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев на заседании коллегии Государственного комитета РТ по туризму.

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