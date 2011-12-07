В России разрабатывается нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»

В России разрабатывается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Поставлена задача — к 2030 году увеличить поток туристов внутри страны в 2 раза. Если в Татарстане в 2019 году, было 3,6 миллиона гостей, то к 2030 должно быть более 7 миллионов. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев на заседании коллегии Государственного комитета РТ по туризму.