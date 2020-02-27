В Челнах мужчина выпал из окна восьмого этажа на козырек подъезда

В Набережных Челнах спасатели помогли 31-летнему мужчине, который упал с восьмого этажа на козырек подъезда. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о выпавшем из окна восьмого этажа мужчине поступило 26 января около 22.30 на номер экстренных служб „112“», — уточнили в ведомстве.

Прибывшие спасатели спустили пострадавшего с козырька и передали врачам «скорой». Мужчину увезли в больницу с множественными переломами.

Ранее "Казанские ведомости" писали, что в Челнах местного жителя заставили вспомнить о ребенке, наложив административный арест.