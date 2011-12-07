«Миллиард.Татар» запустил онлайн-игру: на кону путевка по 5 городам проживания татар

«Миллиард.Татар» запустил платформу для объединения татар по всему миру. Была создана онлайн-игра, в которой каждый может создать свой татарский клан, развивать его и выиграть поездку по 5 городам татарской истории, среди которых Стамбул и Алма-Ата. С правилами игры можно ознакомиться здесь.

Организаторы задались целью создать уникальную платформу национального онлайн-комьюнити, аналогов которой нет в мире. Это сайт для татар, о татарах и от татар.

«Мы открыты ко всем, кто до сих пор сомневается татарин он или нет, если вы на этой странице — значит вы уже татарин», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Миллиард.татар» продолжает акцию помощи пострадавшим от пожара в Каракуле.