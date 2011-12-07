Сердар Азмун перешел из «Рубина» в питерский «Зенит»

Контракт в «Зените» у Азмуна рассчитан на 3,5 года, Азмун будет выступать под номером 7.Ориентировочная сумма отступных – около 10 млн. евро, но в соглашении также предусмотрены бонусы в зависимости от успешной игры футболиста, а также бонусы за возможную продажу Азмуна «Зенитом».