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Сердар Азмун перешел из «Рубина» в питерский «Зенит»

То, о чем так долго говорили в последнее время, свершилось – форвард Сердар Азмун перешел из казанского «Рубина» в питерский «Зенит». Эту информацию уже подтвердили оба клуба.
Контракт в «Зените» у Азмуна рассчитан на 3,5 года, Азмун будет выступать под номером 7.Ориентировочная сумма отступных – около 10 млн. евро, но в соглашении также предусмотрены бонусы в зависимости от успешной игры футболиста, а также бонусы за возможную продажу Азмуна «Зенитом».
КВ
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