В комитете по этике РФС прокомментировали инцидент с Джордже Деспотовичем

Регламент не позволяет инициировать заседание по вопросу о грубом комментарии полузащитника «Рубина» Джордже Деспотовича. Об этом заявил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

«Мое мнение по этому случаю — играть и доказывать нужно на футбольном поле, а не вылетать при первой же неудаче и потом вступать в некую дискуссию с болельщиками. Мы абсолютно перестали играть в футбол. Наши клубы — деграданты, и мы только обсуждаем, как они себя ведут. Я к этому отношусь негативно. Если РФС сочтет нужным, чтобы мы рассмотрели этот случай, то займемся этим. Надо переживать о том, что Россия уже на девятом месте в рейтинге, а мы ищем желтые факты. Почему мы дома проигрываем польскому среднему клубу? Про это нам никто не говорит. Но мы говорим о том, что Деспотович грубо ответил болельщику. Только это интересует, вот что страшно», — предает Sport24 слова Созина.

После матча с польским «Ракувом», завершившимся проигрышем казанской команды со счетом 0:1 один из пользователь задал вопрос Джордже Деспотовичу в Instagram: «Если бы не Казахстан, то в Барсе или Реале играл бы? Где ты, Деспотович?». В ответ на это сербский футболист написал на английском: «с твоей мамой».

Напомним, после скандала «Рубин» объявил об акции для болельщиков, по которой мамы смогут посетить ближайший домашний матч клуба за счёт Джордже Деспотовича.

Следующая игра «Рубина» пройдет 15 августа. Казанский клуб сыграет с «Крыльями Советов» на «Ак Барс Арене».