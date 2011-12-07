Валерий Карпин огласил окончательный состав сборной России по футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал имена 29 игроков, которые вызваны в сборную России на сентябрьские матчи против Хорватии, Кипра и Мальты в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 года в Катаре. Из игроков казанского «Рубина» приглашение в сборную получили два футболиста: Юрий Дюпин и Илья Самошников.

В окончательный список вошли следующие игроки:

Голкиперы: Александр Максименко («Спартак»), Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунёв («Зенит»).

Защитники: Марио Фернандес («ЦСКА»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Игорь Дивеев («ЦСКА»), Георгий Джикия («Спартак»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак») Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо, Италия), Зелимхан Бакаев («Спартак» Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Динамо»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный («ЦСКА»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Стоит отметить, что, по сравнению с первоначальным списком, в заявке сборной России произошли следующие изменения: вызов в сборную не получили экс-игрок «Рубина» Денис Макаров, защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, защитник «Сочи» Сергей Терехов и защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов. Получили же приглашения вратарь клуба «Байер-04» Андрей Лунев и защитник «Краснодара» Сергей Петров.

Также примечателен вызов на сбор сразу пяти вратарей. Главный тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов общался на предмет возвращения в сборную с капитаном московского «ЦСКА» Игорем Акинфеевым, но тот отказался возвращаться. Как отметил главный тренер сборной России Валерий Карпин на первой пресс-конференции в новой должности, ясности с тем, кто займет место в воротах в команде нет. Сборная России сыграет со сборной Хорватии, Кипра и Мальты 1,4 и 7 сентября соответственно.