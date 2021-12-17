«Странные симптомы и чувство одиночества»: как диспансеризацией в РТ борются с последствиями ковида

На самые часто задаваемые вопросы татарстанцев по диспансеризации ответила главный врач городской поликлиники №7 Казани Ольга Багданова.

- С какими осложнениями чаще всего сталкиваются пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией?

- Когда почти два года назад столкнулись с ковидом, мы подбирали различные схемы лечения инфекции. Надо сразу сказать, что два-три отрицательных теста на COVID-19 еще не значат, что человек полностью выздоровел.

Однозначно с последствиями заболевания сталкивается каждый пациент. В конце 2020 года достаточно много пациентов стали обращаться к врачам со странными симптомами. Многие жалуются на выпадение волос, психологические и психические проблемы, депрессивное состояние, чувство одиночества, когда ничто не радует и постоянно хочется плакать… Увеличилось количество пациентов с гипертонической болезнью, суставными синдромами. Выяснилось, что все эти симптомы появляются после перенесенного ковида. Во многих случаях коронавирусная инфекция дает осложнения на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Цель диспансеризации – как можно раньше выявить эти заболевания и начать лечение.

Определены несколько групп пациентов, которые могут и должны пройти диспансеризацию. В первую очередь это люди с проблемами легких, сердца, имеющие сопутствующие заболевания. Доказано, что перенесенный ковид – это повышенный риск возникновения инфарктов, инсультов, тромбозов, особенно у пожилых людей. Этот риск велик в течение 3 – 4 месяцев после заболевания. Чтобы предупредить и предотвратить эти осложнения, мы проводим диспансеризацию.

- Через какое время после болезни лучше пройти диспансеризацию?

- Мы рекомендуем пройти ее спустя два месяца. Дело в том, что многие пациенты, выписываясь из стационара, продолжают принимать препараты, то есть лечение еще продолжается. Другая важная причина – осложнения дают о себе знать не сразу, их симптомы становятся более выраженными примерно через два месяца.

- Что входит в понятие «углубленная диспансеризация»?

- Углубленная диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап – анкетирование. Анкета составлена так, чтобы врач смог определить эффективный курс реабилитации конкретно для каждого пациента.

Но анкета – это еще не все. Необходимо определить уровень состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Для этого перед пациентом ставится задача – пройти в бодром темпе 550 метров. У нас, например, этот тест проводится на втором этаже поликлиники. Здоровый человек справляется с заданием без труда.

Если у пациента возникают одышка, усталость, его направляют на дополнительное обследование. А после участковый терапевт решает, есть ли необходимость во втором этапе диспансеризации.

- А что происходит на втором этапе?

- На втором этапе – компьютерная томография, УЗИ сердца и другие обследования. Причем компьютерная томография назначается не всем подряд, а только тем, у кого низкий уровень насыщения крови кислородом. С помощью КТ можно увидеть, сохраняются ли в легких очаги вирусной пневмонии. Опасаться этой процедуры не стоит, потому что наши лечебные учреждения снабжены цифровыми аппаратами, которые не оказывают избыточной лучевой нагрузки на организм.

Если выявляются какие-то нарушения, отклонения, направляем пациента к кардиологу. Если с сердцем, легкими все в порядке, но есть выраженный депрессивный синдром, бессонница – пациента направляем на консультацию к психотерапевту.

- Ольга Георгиевна, как попасть на диспансеризацию?

- Практически во всех лечебно-профилактических учреждениях первичного звена есть отделения профилактики или центры здоровья, которые занимаются проведением диспансеризации. Туда можно обратиться напрямую либо через портал госуслуг. Но все равно начинать необходимо с приема у участкового терапевта.