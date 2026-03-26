Тимур Билялов установил рекорд КХЛ

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отличился результативной передачей по ходу второй игры серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором» (4:2). Передача стала для голкипера 16-й в карьере в КХЛ и рекордной в истории лиги. Ранее лидером по данному показателю в этом амплуа был Якуб Коварж, не выступающий в КХЛ с 2022 года – на счету чеха было 15 результативных передач, пять из которых вратарь сделал в сезоне 2020/21. Билялов за свою карьеру дважды набирал по четыре ассиста – в сезонах 2020/21 и 2025/26.