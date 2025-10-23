В Казани открылась выставка «Путь к Победе» к 80-летию Победы

Сегодня в выставочном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан состоялась церемония открытия масштабной выставки «Путь к Победе».

Мероприятие проводится в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция организована в коллаборации Национальной библиотеки РТ, Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина и Национального музея РТ.

В выставку вошли более 20 дипломных работ выпускников Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина. В произведениях, выполненных в жанрах живописи, графики, скульптуры и дизайна, молодые художники воплотили всю глубину эмоциональных переживаний народа-победителя. Через призму судеб отдельных людей они передают трагизм и величие эпохи.

Особую пронзительность экспозиции придает масштабная инсталляция, составленная из фотодокументов военных лет, которая занимает центральное место в зале. Лица солдат, тружеников тыла, матерей и детей позволяют зрителю ощутить всю тяжесть и надрывность пути к Победе.

Атмосферу исторической достоверности создают подлинные артефакты из фондов Национальной библиотеки и Национального музея Республики Татарстан. Посетители увидят личные вещи, первые издания произведений поэта-героя Мусы Джалиля, а также уникальные фронтовые письма, написанные на арабской графике, латинице и кириллице.

Специальный раздел экспозиции посвящён участникам специальной военной операции. Здесь можно увидеть трофейные образцы вооружения, обнаруженные на освобождённых территориях, уникальные кадры, сделанные военными корреспондентами в Курской области, северокорейские плакаты в зоне СВО.

Посетителей выставки ждут тематические фотозоны с использованием раритетных предметов из натюрмортного фонда КХУ им. Н.И. Фешина.

Выставка «Путь к Победе» продлится до 30 ноября 2025 года. Вход свободный.