В Казани появился экскурсионный маршрут по адресам души Тукая

Музейно-театрально-гастрономическй проект посвящен 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Это прогулка по казанским адресам Тукая: местам, где он жил, работал, ходил в гости к друзьям.

Начинается экскурсия в Литературном музее Тукая, продолжается прогулкой по Старо-Татарской слободе и набережной озера Кабан, где многие дома помнят Тукая. Потом гости могут попить чай с любимыми блюдами поэта. А завершается экскурсионная программа в театре им. К. Тинчурина, где зрители увидят спектакль «Тукай. Оркестр. Ясалма интеллект», основанный на автобиографическом произведении Г. Тукая «Исемдә калганнар» и реализуется с использованием современных мультимедийных технологий.

- Тукай прожил в Казани с 1907 года до самой смерти. И мы хотим представить те места нашего города, которые тесно связаны с Габдуллой Тукаем, его друзьями, его окружением. Он дружил и общался с известными писателями, поэтами, актерами, учеными… Всех их мы будем вспоминать во время нашей экскурсии, - рассказала научный сотрудник Литературного музея Габдуллы Тукая Лена Тябина.

Как подчеркнул генеральный директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов, «Адреса души. Тукай» - совместный проект Национального музея РТ, театра имени Карима Тинчурина и частного бизнеса. Эта экскурсия дает старт Году Тукая, который объявлен в Татарстане. В год 140-летия Тукая запланировано множество мероприятий, конференций, выставок, экскурсий, посвященных Тукаю.

- Личность Тукая, безусловно, будет во главе всех юбилейных событий. Но Тукай интересен еще и тем, что вокруг себя собирал очень интересных, талантливых, ярких современников. Тукая нельзя отрывать от той культурной, литературной, общественно-политической среды того времени, которая сформировала его. Но он и сам формировал ту среду. Татарские газеты, журналы, театр, музыка – все это внове. И Тукая всегда был на гребне этого этой волны, - отметил Айрат Файзрахманов.