В Казани появился экскурсионный маршрут по адресам души Тукая

5 января в Казани состоялась премьера нового необычного экскурсионного маршрута «Адреса души. Тукай».

news_top_970_100
Город
6 января 2026  13:59
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Литературный музей Г. Тукая

Музейно-театрально-гастрономическй проект посвящен 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Это прогулка по казанским адресам Тукая: местам, где он жил, работал, ходил в гости к друзьям.

Начинается экскурсия в Литературном музее Тукая, продолжается прогулкой по Старо-Татарской слободе и набережной озера Кабан, где многие дома помнят Тукая. Потом гости могут попить чай с любимыми блюдами поэта. А завершается экскурсионная программа в театре им. К. Тинчурина, где зрители увидят спектакль «Тукай. Оркестр. Ясалма интеллект», основанный на автобиографическом произведении Г. Тукая «Исемдә калганнар» и реализуется с использованием современных мультимедийных технологий.

- Тукай прожил в Казани с 1907 года до самой смерти. И мы хотим представить те места нашего города, которые тесно связаны с Габдуллой Тукаем, его друзьями, его окружением. Он дружил и общался с известными писателями, поэтами, актерами, учеными… Всех их мы будем вспоминать во время нашей экскурсии, - рассказала научный сотрудник Литературного музея Габдуллы Тукая Лена Тябина.

Как подчеркнул генеральный директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов, «Адреса души. Тукай» - совместный проект Национального музея РТ, театра имени Карима Тинчурина и частного бизнеса. Эта экскурсия дает старт Году Тукая, который объявлен в Татарстане. В год 140-летия Тукая запланировано множество мероприятий, конференций, выставок, экскурсий, посвященных Тукаю.

- Личность Тукая, безусловно, будет во главе всех юбилейных событий. Но Тукай интересен еще и тем, что вокруг себя собирал очень интересных, талантливых, ярких современников. Тукая нельзя отрывать от той культурной, литературной, общественно-политической среды того времени, которая сформировала его. Но он и сам формировал ту среду. Татарские газеты, журналы, театр, музыка – все это внове. И Тукая всегда был на гребне этого этой волны, - отметил Айрат Файзрахманов.

  • Грифельная доска и сумка ученика медресе начала XX века

    Грифельная доска и сумка ученика медресе начала XX века

  • Тюбетейка Тукая

    Тюбетейка Тукая

  • Чернильница Тукая

    Чернильница Тукая

  • Литературный музей Г. Тукая

    Литературный музей Г. Тукая

  • Экскурсия продолжилась на Юнусовской площади в Старо-Татарской слободе

    Экскурсия продолжилась на Юнусовской площади в Старо-Татарской слободе

  • Бывшие номера гостиницы "Булгар", где жил Тукай

    Бывшие номера гостиницы "Булгар", где жил Тукай

news_right_column_240_400
Новости
Традиции и приметы волшебного Рождества
Традиции и приметы волшебного Рождества
Госавтоинспекция РТ предупредила водителей о сложной обстановке на дорогах 7 января
Многокилометровый затор образовался на подъезде к Раифскому монастырю
В Казани за сутки вывезли 23,1 тысячи тонн снега
Два игрока УНИКСа вошли в символическую пятерку недели
В Казани появился экскурсионный маршрут по адресам души Тукая
В Казани появился экскурсионный маршрут по адресам души Тукая
Казанский «Зенит» в пяти партиях сломил сопротивление столичного «Динамо»
На трассе Алексеевское – Альметьевск сняли ограничения движения