В Казани пройдут Дни индийского кино с 8 по 10 октября

В торжественной церемонии открытия фестиваля примут участие посол Индии в России Винай Кумар, генеральный директор и продюсер кинопрокатной компании «Indian films», индийские режиссеры Нила Мадхаб Панда, Саджин Бабу, Биджикумар Дамордан Карен Мирзоян, актер Анупам Кхер и гендиректор Национальной корпорации по развитию киноискусства Ачал Малхотра.

Как рассказала Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, бизнес форум – первый шаг к серьезному сотрудничеству с Индией, в том числе и в сфере киноискусства. До конца 2025 года откроется Генеральное консульство Индии в Казани, и тогда будут намечены конкретные задачи и планы совместной работы.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, отметил, что культурная составляющая каждого масштабного международного мероприятия, которое проводится в Казани, не обходится без культурной составляющей. Это очень важно, особенно сейчас, поскольку национальная культура, народные традиции - это та основа, та связующая нить между народами, странами, нациями, которая вне политики. Культура, искусство говорит на языке, понятном всем людям. Кино – это как раз такое искусство.

- Индия – это огромная страна, там проживет более миллиарда человек. И у них кино - это одно из главных культурных составляющих. Индия сейчас очень активно выходит на разные рынки, в том числе и на рынок кино, и открыта для создания фильмов совместно с российскими кинематографистами, - подчеркнула директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

В программе фестиваля 6 фильмов, снятых в самых разных жанрах, представляющих современный кинематограф Индии.

Все показы фильмов Фестиваля индийского кино бесплатные по регистрации на сайте.