В Казани состоится научный форум, посвященный 1020-летнему юбилею города

Инициатором и организатором конференции выступил Институт татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова АН РТ. Гостями научного форума станут ведущие ученые, культурологи, историки, энциклопедисты Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Саранска, Ульяновска, Уфы, Чебоксар и других научных центров России. Они обсудят новейшие подходы в изучении вопросов, связанных с тысячелетней историей Казани и других старинных городов, а также методики создания отраслевых энциклопедий о городских агломерациях и мегаполисах. Об этом рассказала кандидат искусствоведения, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова АН РТ Эльмира Галимова во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-инфор».

Эльмира Мунировна и ее коллеги: доктор исторических наук, заведующий центра энциклопедистики ИТЭР им. М. Хасанова Рафаиль Шайдуллин и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИТЭР им. М. Хасанова Ильдар Валиуллин представили энциклопедический справочник «Казань: исторические очерки», выпуск которого приурочен к юбилею Казани. Презентация этого издания, которое только сегодня вышло из печати, состоится завтра в рамках конференции.

- Исторические очерки о Казани написаны так, чтобы отражали историко-культурные, административно-управленческие, социально-экономические, агломерационные, туристические, спортивные, научные сферы жизни нашего города, также хотелось бы отметить, что это издание прослеживает путь Казани от истоков до современности, раскрывая ее эволюцию как признанной третьей столицы России, - подчеркнула Эльира Галимова.