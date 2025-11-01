В Казани состоялись Дни культуры Северо-Казахстанской области Республики Казахстан в РТ

На праздничные торжества в наш город приехала большая делегация в составе 140 человек из Северо-Казахстанской области Казахстана во главе с ее акимом Гауезом Нурмухамбетовым.

Двухдневная программа мероприятий была насыщенной. Почетные гости и Генеральный консул Республики Казахстан в городе Казани Ерлан Искаков возложили цветы к монументу выдающегося казахского поэта, просветителя Абая Кунанбаева, который был открыт ровно год назад на пересечении улиц Назарбаева и Качалова.

В Музее заповеднике «Казанский Кремль», была представлена выставка, посвященная поэту Магжану Жумабаеву, и экспозиция «Ботай – Ұлы дала мәдениеті», отражающая ботайскую культуру – древнюю культуру, существовавшая на территории современного Северного Казахстана.

В выставочном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан открылась выставка «Литературный небосклон Казахстана». В экспозиции представлено около двухсот книг, подаренных Национальной библиотеке РТ Областной универсальной научной библиотекой им. Сабита Муканова. Среди них – произведения казахстанских классиков Абая Кунанбаева, Мухтара Ауэзова, Ибрая Алтынсарина, Сакена Сейфуллина, Сабита Муканова,Магжана Жумабаева и других известных писателей и поэтов, изданные на казахском, русском и татарском языках. Особое место в экспозиции занимают книги по истории и культуре Казахстана, а также произведения казахстанских писателей и поэтов из фондов Национальной библиотеки РТ.

На открытии выставки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Республики Татарстан и Областной универсальной научной библиотекой им. Сабита Муканова управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области.

- Надеюсь, что соглашение, которое мы сегодня подписали, будет первым шагом для нашего плодотворного сотрудничества. И в первую очередь, конечно, в профессиональном плане: образовательные программы, участие в ярких креативных проектах, обмен опытом, - отметила директор Областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова, Заслуженный деятель Казахстана Бейбитгуль Абильмажинова.

- Сегодняшнее событие для нас очень значимо. Соглашение о сотрудничестве между нами и библиотекой имени Сабита Муканова накладывает обязательства совместно продвигать самые разные проекты на пользу нашим народам – подчеркнула директор Национальной библиотеки Республики Татарстан Мадина Тимерзянова.