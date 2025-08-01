В Министерстве культуры РТ рассказали о достижениях и планах на 2025 год

На заседании общественного совета подвели итоги реализации публичных целей и задач Министерства культуры РТ, намеченных на первую половину 2025 года.

О том, что сделано за полгода, подробно рассказали заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин и председатель общественного совета при Министерстве культуры РТ, литературный консультант Союза писателей РТ, театральный критик Нияз Игламов.

Поддержка детских, молодежных и инклюзивных театральных студий

Одна из важных целей - оказание информационной, методической и финансовой поддержки детским и молодежным театральным студиям. Эта работа продолжается в рамках исполнения поручения Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по итогам его встречи с татарской интеллигенцией в 2024 году. В этом году принято решение о проведении конкурса на соискание грантов правительства Республики Татарстан для развития творческих проектов детских и молодежных коллективов среди муниципальных учреждений республики. Общий размер грантов - 9 миллионов рублей. Планируется, что по направлению «Постановка спектаклей» будет выделено 10 грантов по 500 тысяч рублей, по направлению «Гастрольно-фестивальная деятельность» - 10 грантов в размере 300 тысяч рублей, по направлению «Обучение» - 10 грантов в размере 100 тысяч рублей. Условия конкурса будут объявлены Министерством культуры РТ в ближайшее время.

Особое внимание - людям с ограниченными возможностями здоровья

Другая актуальная задача - организовать доступную среду для творческой реализации людей с инвалидностью не менее чем в трех учреждениях культуры, в том числе в закулисных пространствах и выходах на сцену. Также в 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности» в Татарстане предполагается строительство и модернизация 11 объектов культуры с установкой специального оборудования для людей с ограниченными возможностями.

В республиканскую программу капитального ремонта объектов культурного назначения в населенных пунктах муниципальных образований РТ на 2025 год вошли 19 сельских домов культуры, 2 учреждения дополнительного образования.

Для того, чтобы учреждения культуры стали доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, делается немало, но есть один нюанс. В основном инклюзивные программы для развития творческого потенциала разрабатываются для детей-инвалидов, а для взрослых таких программ недостаточно. Хотя и среди них есть те, кто хочет бывать в театрах, выставочных залах, на концертах не только в роли зрителя, но и в роли участника. Поэтому было высказано предложение о том, чтобы усилить работу в этом направлении. Конечно, необходимы специалисты, умеющие работать с людьми, которые имеют проблемы со зрением, слухом, ментальные расстройства, с теми, кто ограничен в движении. Но этот вопрос можно решить, например, организовав на базе Казанского государственного института культуры центр или специальные курсы переподготовки кадров.

Активизация работы с волонтерами культуры

Это еще одна приоритетная задача. На начало 2025 года в Татарстане зарегистрировано 13516 волонтеров культуры, 15 представительств движения, 2 добровольческих центра на базе подведомственных Министерству культуры РТ учреждений - Казанского художественного училища им. Н.Фешина и Республиканской детской библиотеки им. Р.Миннуллина.

2025 год - Год защитника Отечества и 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Волонтеры культуры - активные участники всех мероприятий, приуроченных к этим событиям. Планируется вовлечь не менее 500 волонтеров культуры в дело сохранения, восстановления и популяризацию восстановления памятных мест, мемориалов и памятников фронтовикам, в том числе и выдающимся деятелям культуры.

В планах - создание «Школы молодого фольклориста»

В рамках реализации целей на этот год Министерством культуры РТ разрабатывается проект «Республиканская школа молодого фольклориста». Его задача - приобщение молодежи к традиционной культуре и освоение детьми фольклорного наследия народов Татарстана, подготовка молодых специалистов в области фольклористики и этнографии, развитие научной деятельности среди студентов и молодых ученых. В октябре 2025 года в Елабуге запланирована научно-практическая конференция «Школа молодого фольклориста».