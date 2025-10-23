В период ледостава необходимо быть особенно бдительными

Перед каждым муниципальным образованием поставлена задача: организовать своды мобильной патрульной группы по патрулированию водоемов, где чаще всего происходят происшествия, в том числе и внутренних водоемов в населенных пунктах именно в этот опасный период ледостава. Об этом рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

- Хочу обратить внимание на то, что приближается период ледостава. По статистике, первые происшествия, связанные с провалом под лед, регистрируется уже в конце ноября. Поэтому обязательно надо быть бдительными, в первую очередь с детьми. Необходимо объяснить им, что играть на льду опасно для здоровья и жизни, – подчеркнула эксперт.,