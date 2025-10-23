В период ледостава необходимо быть особенно бдительными

1 ноября закрывается навигация для маломерных судов на судоходных водоемах. В межсезонье любителям активного отдыха на реках, озерах надо проявлять особую бдительность.

news_top_970_100
Республика
23 октября 2025  13:57
Автор:
Ольга Иванычева

Перед каждым муниципальным образованием поставлена задача: организовать своды мобильной патрульной группы по патрулированию водоемов, где чаще всего происходят происшествия, в том числе и внутренних водоемов в населенных пунктах именно в этот опасный период ледостава. Об этом рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

- Хочу обратить внимание на то, что приближается период ледостава. По статистике, первые происшествия, связанные с провалом под лед, регистрируется уже в конце ноября. Поэтому обязательно надо быть бдительными, в первую очередь с детьми. Необходимо объяснить им, что играть на льду опасно для здоровья и жизни, – подчеркнула эксперт.,

news_right_column_240_400
Новости
Горожане еще не привыкли к автоматам по приему вторсырья
Казанцев ждут длинные ноябрьские выходные: как отдыхаем в ноябре 2024 года
В Татарстане ищут героев
В Татарстане ищут героев
Подростки за рулем и начало каникул: ГИБДД Татарстана объявило о двойной угрозе на дорогах
ГИБДД Татарстана бьет тревогу: на дорогах гибнут дети
В период ледостава необходимо быть особенно бдительными
В Агрызе открылся российско-китайский инвестиционный форум
Татарстанцы могут выиграть 40 миллионов рублей
Татарстанцы могут выиграть 40 миллионов рублей