В России создается рабочая группа по профилактике социального сиротства

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение создать рабочую группу, которая будет заниматься поддержкой семей с детьми.

Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки семей с детьми и профилактики социального сиротства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Группа будет проводить анализ состояния и перспектив развития системы поддержки семей с детьми и заниматься профилактикой социального сиротства. В ее составе будет вестись разработка плана мероприятий по развитию этого направления вплоть до 2030 года. Рабочая группа также займется сбором статистических и иных данных, координацией работы органов власти для повышения эффективности функционирования системы, оценкой эффективности внедрения передовых практик. Ее возглавит детский омбудсмен Мария Львова-Белова.