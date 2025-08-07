Вратарь Михаил Бердин перешёл в «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил о подписании 27-летнего вратаря Михаила Бердина – с июля игрок находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Авангардом». Казанский клуб предложил голкиперу однолетний контракт.

Фото: ak-bars.ru

В сезоне 2024/25 Бердин успел провести за «Авангард» 11 встреч, в которых одержал 7 побед, отразил 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. За свою карьеру голкипер отыграл шесть сезонов за океаном: в чемпионате АХЛ он одержал 66 побед в 132-х матчах. В КХЛ Бердин также выступал за СКА и «Сочи».

Напомним, вчера во время товарищеского матча «Ак Барса» с «Нефтяником», вратарь Максим Арефьев ушел со льда после столкновения с защитником казанской команды.

