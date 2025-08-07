Вратарь Михаил Бердин перешёл в «Ак Барс»

news_top_970_100
Спорт
7 августа 2025  14:07
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» объявил о подписании 27-летнего вратаря Михаила Бердина – с июля игрок находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Авангардом». Казанский клуб предложил голкиперу однолетний контракт.

Фото: ak-bars.ru 

В сезоне 2024/25 Бердин успел провести за «Авангард» 11 встреч, в которых одержал 7 побед, отразил 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. За свою карьеру голкипер отыграл шесть сезонов за океаном: в чемпионате АХЛ он одержал 66 побед в 132-х матчах. В КХЛ Бердин также выступал за СКА и «Сочи».

Напомним, вчера во время товарищеского матча «Ак Барса» с «Нефтяником», вратарь Максим Арефьев ушел со льда после столкновения с защитником казанской команды.
 

news_right_column_240_400
Новости
В Бульваре на улице Серова завершается вторая очередь благоустройства
Росреестр борется с мошенниками: заблокировано 130 сайтов-двойников
Когда торты пекли дома, а счастье прятали в пельмени
В храме павшим при взятии Казани воинам начались первые службы после реставрации
В храме павшим при взятии Казани воинам начались первые службы после реставрации
В Татарстане изъяли партию нелегальных иномарок из Абхазии
Авокадо: калорийнее мяса, полезнее овощей
Авокадо: калорийнее мяса, полезнее овощей
Фрукты, овощи и солнцезащитные очки: что еще поможет поддержать зрение?
Фрукты, овощи и солнцезащитные очки: что еще поможет поддержать зрение?
Главное - не пропустить первые «звоночки» ишемии