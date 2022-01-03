Живое искусство и «цифра»: итоги года для сферы культуры в Татарстане

Итоги непростого 2021 года на встрече министра культуры РТ Ирады Аюповой с журналистами подвели в «Шәрык клубы» («Восточный клуб»), который был открыт в сентябре. В прошлом веке в этом здании на улице Татарстан, 8 проходили первые спектакли татарского театра, здесь выступал Тукай. После реставрации в историческом здании создан интерактивный мультимедийный комплекс, рассказывающий об истории татарского театра.

Так ли страшна цифровизация, как ее малюют?

2022 год объявлен в Татарстане Годом цифровизации. Надо ли театрам, музеям, другим учреждениям опасаться «цифры», QR-кода? Этим вопросом задаются многие.

- Знаете, сегодня у каждого из нас есть предмет, существо, даже не знаю, как его правильно назвать, которое знает о нас намного больше, чем даже мы сами о себе. Это смартфон. В нем фиксируется вся наша жизнь, все наши действия, любой наш шаг. Это, наверное, страшнее всех QR-кодов… Я считаю, «цифра» – это только инструмент, который расширяет наши границы, делает более доступными учреждения культуры для людей с ограниченными возможностями, упрощает многие действия, позволяет нам иметь качественную обратную связь, – поделилась своим мнением Ирада Аюпова.

Современные технологии необходимо использовать на общее благо. Примеров удачного соединения живого искусства и «цифры» немало. Традиционные народные праздники, которые проводятся в Татарстане, в этом году транслировались онлайн. Эти трансляции набрали 40 миллионов просмотров.

Балет «Шурале» театра оперы и балета им. М.Джалиля во время трансляции европейского музыкального канала MEZZO посмотрели по ссылке в 45 странах, причем только в одном Китае спектакль собрал около 100 тысяч зрителей. Этот проект, реализованный при поддержке Россотрудничества, будет продолжаться.

Подарок на культурное развитие

Опыт организации фестивалей в гибридном формате – онлайн и оффлайн – оказался интересным, полезным и его можно эффективно использовать в будущем. Но живых спектаклей, концертов ничто не заменит. Несмотря на все сложности и ограничения, связанные с пандемией, в Татарстане активно развивается проект «Казанские гастроли». Цель проекта – расширить границы казанских театров. Они выезжают в районы республики и показывают свои лучшие спектакли сельским зрителям.

Полюбился татарстанцам и фестиваль детских игр UENFEST. Во дворах собирались команды, которые соревновались в традиционных дворовых играх. В рамках фестиваля было проведено 2 тысячи всевозможных турниров, представлений, творческих номеров. Участники и зрители выкладывали видеозаписи самых зрелищных моментов в соцсети. За короткое время эти записи собрали 650 тысяч просмотров.

Для привлечения молодежи к культуре, в России создан проект «Пушкинская карта». Россияне от 14 до 22 лет получают карту, на которую уже зачислено 3 тысячи рублей. На эти деньги можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные и выставочные залы. В 2022 году проект будет продолжен. Более того, на «Пушкинскую карту» поступят уже не 3, а 5 тысяч рублей. Кстати, в этом году для культпоходов этой картой воспользовались более 160 тысяч татарстанцев.

Здание камаловского театра будет сохранено

В беседе с министром культуры РТ была затронута еще одна тема – строительство нового здания для театра им. Г. Камала. Как рассказала Ирада Аюпова, место для здания определено – на пересечении улиц Назарбаева и Хади Такташа, у озера Нижний Кабан.

Каким будет театр и парковая зона вокруг него – вопрос пока открытый. По инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова летом был объявлен Открытый международный конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Итоги конкурса будут подведены 27 января 2022 года.

Судьба здания камаловского театра на улице Татарстан тоже пока остается нерешенной. Рассматриваются несколько вариантов. Но то, что здание будет сохранено – это точно. Возможно, проектировщики постараются увязать новое и старое здание театра в единую концепцию. Подождем итоги конкурса проектов.

Писатель, поэт, ученый, исследователь татарстанской журналистики и литературы второй половины XIX начала ХХ века Айрат Бик-Булатов поднял вопрос о необходимости оцифровки газет конца XIX – начала XX века. Газеты – это летопись истории города, региона, в них содержится кладезь бесценной информации, часть которой до сих пор остается неисследованной. Известно, что основанная доля подшивок газет и журналов находится в Госархиве РТ, Национальном музее РТ и Национальной библиотеке РТ. Ирада Аюпова предложила организовать в следующем году в Национальной библиотеке мультимедийную выставку, посвященную истории татарстанской печати.