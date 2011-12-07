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В Татарстане зарегистрированы депутаты Госдумы VIII созыва

Все зарегистрированные — представили «Единой России».

В Татарстане окружные избиркомы зарегистрировали депутатов Госдумы, избранных по одномандатным округам. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В Приволжском округе наибольшую поддежку получил Илья Вольфсон, в Московском — Ильдар Гильмутдинов, в Нижнекамском — Олег Морозов, в Набережночелнинском — Альфия Когогина, в Альметьевском — Азат Ягафаров и в Центральном — Марат Нуриев. Все депутаты — представители от партии «Единая Россия».

Напомним, что выборы в Татарстане проходили 17, 18 и 19 сентября. Сообщений о серьезных нарушениях на участках не поступало. Круглосуточным видеонаблюдением было охвачено 96% избирательных участков в России.

Выборы в Татарстане также высоко оценили, международные эксперты из Германии, Мавритании и Сирии.

КВ
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