Хакшабанович: Слуцкий не потерял контроль над «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в курсе всего, что происходит в команде. Она находится под его контролем. Об этом после игры с «Нижним Новгородом» рассказал журналистам полузащитник казанского клуба Сеад Хакшабанович.

«Неправильно говорить, что Слуцкий потерял контроль над командой. Потому что это тренер, который знает команду и все, что в ней происходит. У каждой команды бывают плохие игры. Но я знаю, что мы еще вернемся в прежнее состояние», — сказал футболист.

Напомним, сегодня «Рубин» уступил команде из Нижнего Новгорода, пропустив один мяч. Хвича Кварацхелия, заработавший пенальти, не смог его реализовать.

Но как заявил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий, пробить одиннадцатиметровый должен был полузащитник Андрес Дрейер. Но он не смог отстоять это право.