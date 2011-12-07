Министр образования РТ рекомендовал трудоустроить уволенного за пьянство трудовика

Министр образования РТ Рафис Бурганов рекомендовал трудоустроить уволенного за пьянство трудовика из азнакаевкой школы. Видеозапись с комментарием инцидента опубликована в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Глава министерства отметил, что для него как для руководителя сферы образования важно защитить людей, которые в ней работают. «Учителя очень ранимы, это творческие люди, которые отдают себя полностью, чтобы сделать из своих учеников личностей, которые двигали бы вперед нашу татарстанскую, российскую, да и мировую экономику, культуру, искусство. Поэтому я порекомендовал коллегам разобраться в ситуации и принять решение по дальнейшему трудоустройству учителя», — отметил Бурганов.

Кроме того он отметил жестокость информационного мира и то, как страдает из-за этого профессия учителя, которые «находятся под пристальным вниманием и в одночасье могут стать изгоем».

Поступок учителя Бурганов не оправдывает, но он попросил помнить «сколько ошибок простили нам наши учителя и кем бы мы стали, если бы не получили прощение в том или ином случае».

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором пьяный трудовик пришел на урок. После скандала преподавателя уволили, и он попал в больницу с давлением, откуда попросил прощение за поступок.

По словам родителей и учителей школы, учитель технологии переживал тяжелый период в жизни. Он хорошо знает свое дело и достоин прощения.

«Поэтому он еще многому может научить наших ребят», — заключил министр.