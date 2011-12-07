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Министр образования РТ рекомендовал трудоустроить уволенного за пьянство трудовика

Бурганов не оправдывает поступок учителя, но просит простить педагога за ошибку.

Министр образования РТ Рафис Бурганов рекомендовал трудоустроить уволенного за пьянство трудовика из азнакаевкой школы. Видеозапись с комментарием инцидента опубликована в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Глава министерства отметил, что для него как для руководителя сферы образования важно защитить людей, которые в ней работают. «Учителя очень ранимы, это творческие люди, которые отдают себя полностью, чтобы сделать из своих учеников личностей, которые двигали бы вперед нашу татарстанскую, российскую, да и мировую экономику, культуру, искусство. Поэтому я порекомендовал коллегам разобраться в ситуации и принять решение по дальнейшему трудоустройству учителя», — отметил Бурганов.

Кроме того он отметил жестокость информационного мира и то, как страдает из-за этого профессия учителя, которые «находятся под пристальным вниманием и в одночасье могут стать изгоем».

Поступок учителя Бурганов не оправдывает, но он попросил помнить «сколько ошибок простили нам наши учителя и кем бы мы стали, если бы не получили прощение в том или ином случае».

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором пьяный трудовик пришел на урок. После скандала преподавателя уволили, и он попал в больницу с давлением, откуда попросил прощение за поступок.

По словам родителей и учителей школы, учитель технологии переживал тяжелый период в жизни. Он хорошо знает свое дело и достоин прощения.

«Поэтому он еще многому может научить наших ребят», — заключил министр.

КВ
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